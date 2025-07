AVIS DE DECES - Monsieur Paul VIROT

SAINT-MARTIN-SOUS-MONTAIGU - BOURBON LANCY



Chantal et Bernard LAFOREST,

Pierre VIROT et Olivia AYIH,

ses enfants et leurs conjoints,

Romain, Aurélien, Alexandre,

Marie-Laure et Bastien,

ses petits-enfants ;

ses arrière-petits-enfants ;

Madeleine VIROT et Jacques,

sa sœur et son compagnon ;

et toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Paul VIROT

survenu le 4 juillet 2025 à l'âge de 92 ans.

La cérémonie aura lieu le vendredi 11 juillet 2025 à 14h30 en l'église de

Saint-Martin-sous-Montaigu.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.