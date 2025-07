Village fleuri : Virey-le-Grand vise la première fleur !

Ce mardi 1er juillet, le village de Virey-le-Grand recevait le jury fleurissement de « Villes et Villages fleuris » en vu de l’obtention du label Première Fleur.

En effet, forts de l’obtention du « 3ème prix » l’an dernier, l’équipe municipale a décidé cette année de candidater pour la Première Fleur.

« L’obtention de ce label Première Fleur, représenterait énormément pour notre commune. Cette démarche vise notamment à fédérer la population mais aussi à la sensibiliser à un aménagement écologique et durable » a indiqué Guillaume Thiébaut, maire de la commune.





Ainsi, Guy Delamorinière, ancien responsable espaces verts de Chatenoy le Royal, Jean-Luc Maire, ancien responsable espaces verts de Longvic et Maryline Tagliabue, paysagiste, chapeautés par Nathalie Bonnetain, chargée de mission au département de Saône et Loire sont venus examiner la commune du nord de l’agglomération ce mardi.

Accompagnés par Monsieur le Maire, l’équipe de bénévoles en charge du fleurissement de la commune mais aussi de David et Sébastien, respectivement Responsable technique et moniteur d’atelier, la « tournée » des points clés a pu démarrer !

Voici le parcours emprunté :

*Départ de la mairie

*Restaurant scolaire

*Parc rue du Longétrin

*Rue de Chalon / rue du pigeonnier

*Rue du Gravalou / étang du Gravalou

*Cimetière

*Rue de Chalon/rue de Crissey

*Rue Jean Moulin les mares

*Rue Michaud

*Aire d'activités sportives chemin de l'association foncière

*Rue de Crissey

*Centre bourg

*Rue Jean Jaurès / impasse Colette

*Rue Montmorency

*Rue Lamartine

*Mare rue du petit Virey

*Rue de la Quillote

*Chemin piétonnier

*Visite du Sophora Japonica « Pendula » d'une centaine d'année

*Eglise

Un temps à pied et le reste avec le minibus de la commune, Monsieur le Maire et tous les bénévoles ont été ravis de pouvoir montrer le fruit de leur travail et de celui des administrés au jury.

Le verdict ? Il faudra attendre la fin d’année, courant novembre pour avoir le résultat !



Amandine Cerrone.