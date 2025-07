Place à l’été 2025 : c’est parti pour six semaines d’activités et d’animations

Comme les années précédentes, c’est Florence Plissonnier, maire de la commune, qui a eu le plaisir de lancer officiellement la cinquième édition. Occasion pour l’élue de remercier toutes celles et tous ceux sans qui Place à l’été n’existerait pas. Les associations, qui seront sur le pont jusqu’au 14 août, les différents sponsors et les divers partenaires, tous les bénévoles, les services municipaux toujours efficaces, et bien évidemment Amandine Duriau, qui depuis 2021, date de la première édition, coordonne l’ensemble avec compétence.

La country à l’honneur

Un lancement réussi que l’on doit notamment au groupe de danse Country Vine et ses membres en pleine forme, qui ont proposé lors de cette soirée inaugurale des démonstrations et des initiations à la country pour le plus grand plaisir des présents.

Place à l’été 2025 se poursuit dès ce lundi avec la première journée de la première des six semaines au calendrier. Une première semaine, dont le thème sera « Le volcan des lucioles » et dont voici le programme :

Lundi 7 juillet : 10h-11h 30 : guirlande lumineuse en origami, à partir de 8 ans et adultes.

16h-17h 30 : contes interactifs, 6-11 ans.

17h 30-19h : yoga, adultes.

Mardi 8 juillet : 10 h-11h 30 : histoires pour petites oreilles et ateliers créatifs, 4-6 ans.

16 h-17h 30 : initiation karaté, 6-11 ans et 12-14 ans.

17h 30-19h : personnalisation de tote bags, à partir de 8 ans et adultes.

Mercredi 9 juillet : 9h 30-10 h : Anga, fils du feu, 0-3 ans.

10h-11h 30 : animaux fantastiques, 6-11 ans.

16h-17h 30 : initiation au théâtre, à partir de 6 ans et adultes.

17h 30-19h : calligraphie, à partir de 7 ans et adultes.

Jeudi 10 juillet : 10h-11h 30 (créneau de 15 minutes) : massage assis, adultes.

16h-17h 30 : scrapbooking, à partir de 6 ans et adultes.

17h 30-19 h : cuisinons ensemble !, familles (à partir de 3 ans) et adultes.

Vendredi 11 juillet : 10h-11h 30 : lucioles scintillantes, 3-6 ans.

16h-17h 30 : jeux vidéo : Spyro le dragon, 9-14 ans.

19h 30-21h 30 : soirée karaoké, tout public.

G.H.T.