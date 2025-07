AVIS DE DECES - Monsieur Michel BONNOT

SASSENAY - SAINT-RÉMY - CHALON-SUR-SAÔNE



Madame Annie BONNOT,

Son épouse ;

Thierry BONNOT,

son fils ;

Jany et Monique† GOUDARD,

sa sœur et son beau-frère ;

Sylvie et Christine GOUDARD,

ses nièces et leur conjoint ;

ses petits-neveux et petites-nièces ;

ainsi que les familles PELLETIER, TAILLARDET, CHALOYARD, PERRUSSON,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Michel BONNOT



survenu le dimanche 6 juillet 2025, à l'âge de 84 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le jeudi 10 juillet 2025 à 15h15 en l'église de Sassenay.

Une boite à dons pour la recherche médicale sera mise en place. Pas de plaques.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.