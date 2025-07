AVIS DE DECES - Père Bernard GUY

CHALON-SUR-SAÔNE - MÂCON - HURIGNY - MABLY (42)



Hélène MONGUILLON-GUY,

Annie OUDOT-GUY,

François et Claire GUY,

Jean et Michèle GUY,

ses frères et sœurs,

ses belles-sœurs.

ses neveux,

ont la tristesse de vous faire part du rappel à Dieu du

Père Bernard GUY

Prêtre

survenu à l'âge de 85 ans.

Ses obsèques seront célébrées le jeudi 10 juillet 2025

à 10 heures, en l'église Saint-Pierre de Chalon-sur-Saône.

Bernard repose à la chambre funéraire 115 avenue Boucicaut.