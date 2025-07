AVIS DE DECES - Monsieur Gérard MEUNIER

SAINT-MARD-DE-VAUX - LUZINAY (38) - CHALON-SUR-SAÔNE



Bernardette, son épouse ;

Nathalie et Luc,

Vincent, ses enfants ;

Emma et Elian,

ses petits-enfants chéris ;

les familles GAULT, HERZ, GUILLEMIN, NOLET, CLAVREUL, GIRARD, DRAIN, PIRES, CANET et PELLETIER, ses sœurs,

belles-sœurs et beaux-frères ; ainsi que ses nièces et neveux ;

et toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Gérard MEUNIER

survenu le 2 juillet 2025 à l'âge de 79 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 11 juillet 2025 à 10 heures en l'église de Saint-Mard-de-Vaux.

Gérard repose à la chambre funéraire MANSUY de Dracy-le-Fort.

Pas de fleurs ni plaques.

La famille remercie les professionnels de l'accueil de jour de Couches et de l'EHPAD AKESIS de Dracy-le-Fort pour leur gentillesse et leur aide.

Une urne sera à disposition pour la recherche sur la maladie d'Alzheimer.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.