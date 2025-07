700 000 euros de travaux annoncés pour le collège Camille Chevalier à Chalon

Mathilde Chalumeau, vice-présidente du conseil départemental de Saône et Loire en charge des collèges, était accompagnée de Jean-Vianney Guigue, afin de faire un point sur le collège Camille Chevalier.

Si la communication sur les travaux à venir du collège a été quelque peu parasitée par des membres du personnel s'interrogeant légitimement sur les délais, Mathilde Chalumeau et Jean-Vianney Guigue, accompagnés du Principal Dominique Courbon, ont tenu à faire un point d'étape sur la prochaine phase de travaux.

"On n'est pas dans la réaction à ce qui a été publié"

Il y a quelques semaines, info-chalon.com avait publié une tribune adressé par des personnels de Camille Chevalier, dénonçant le calendrier des travaux fixés par le conseil départemental. Une accusation balayée par les conseillers départementaux, "depuis 2015, ce sont 200 millions d'euros injectés dans les collèges de Saône et Loire" rappelle Mathilde Chalumeau, alors que Jean-Vianney Guigue voit dans "cette sortie, un coup politique. On n'a pas à rougir de ce qu'on a fait dans les collèges et encore moins dans celui là", assure l'ancien élève de Camille Chevalier.

"La méthode du département est celle de la concertation, il y a le temps du constat et le temps pour les solutions, ça fait des mois que nous travaillons sur cette nouvelle phase de travaux. On s'est revu en mars puis fin mai pour acter les travaux avec trois pistes possibles évoquées avec le conseil d'administration de l'établissement" complète Mathilde Chalumeau.

La complexité d'agir dans un site occupé

Dominique Courbon s'est montré lui aussi, agacé, devant la prise de parole mal calibrée d'un groupe de personnels de l'établissement. "On sait la complexité d'agir en site occupé, et uniquement sur les vacances scolaires. On ne peut faire autrement".

Le 11 juin dernier, 3 scénarios ont été présentés avec trois enveloppes budgétaires possibles : 427 000, 700 000 ou 1,4 million d'euros.

C'est finalement le scénario 2 qui a été retenu par l'ensemble des participants avec la reprise des murs, des sols, des faux-plafonds et de l'éclairage pour une enveloppe d'un peu plus de 700 000 euros. Si Dominique Courbon a regretté "la participation modeste des professeurs" dans la validation de cette nouvelle étape de travaux, il a tenu à souligner l'engagement du Conseil départemental dans la vie de son établissement. "Je comprends qu'on en est marre parfois mais j'avoue mon incompréhension dans la publication de cette tribune, à un moment peu opportun".

Avec un établissement plein, "on est dans un vrai souci de cohérence globale sur le Chalonnais" rajoute Mathilde Chalumeau, insistant sur l'importance de réduire les effectifs sur Camille Chevalier, afin de se rapprocher petit à petit à une jauge maximale de 600 élèves.

Côté calendrier ? Le département l'assure, les travaux débuteront en avril 2026 pour se terminer à la fin de la même année. A noter que le logement du gardien sera également inscrit dans le programme.