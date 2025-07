ADEDIS : La Guinguette du "Bring Your Bottle" était de retour en ce début juillet !

Il est indispensable d’entretenir du relationnel et des contacts entre chefs d’entreprises, de même que partager, échanger des expériences industrielles.

ADEDIS, c’est aussi prendre des moments autres que ceux consacrés à la vie de l’entreprise afin de partager de bons moments conviviaux, de prendre du temps pour soi entre amis ou collègues.

Ce 1er juillet, comme il est de coutume avant les vacances d’été, les membres du club des entreprises de Saôneor se sont retrouvés en terrasse au sommet du bâtiment K pour passer un moment convivial et de détente.

Le bureau d’ADEDIS, composé de Vincent Lapierre président, Claire Mermet vice-présidente, Eric Gautheron trésorier, Nadine Quillier trésorière adjointe, Thierry Dardart secrétaire, Anne-Catherine Lebeaud secrétaire adjointe, Imane Buatois secrétaire adjointe et Olivier Lienard membre de droit, était organisateur de ce moment privilégié et 50 entreprises avaient répondu à l’invitation. Des moments que chacun et chacune apprécient, pour preuve 70 personnes étaient présentes à cette soirée sur les 110 adhérents que compte l’association.

Il n’y a pas de soirée sans un peu de musique pour agrémenter la fête, ADEDIS avait fait venir un trio de jeunes musiciens du conservatoire de Chalon pour animer une partie de la soirée.

Toutes ces manifestations organisées par le bureau du club ADEDIS sont réalisées grâce à deux sponsors et partenaires que sont le Crédit Agricole et Renault Sodirac.

Une soirée détente bien appréciée par tous sous cette température caniculaire de début juillet.

C.Cléaux