Les locataires de l'OPAC des quartiers Aubépins, Avenir et Saint Gobain appelés à rejoindre l'Amicale pour être plus entendus

L'Association Force Ouvrière Consommateurs et Logement de Saône et Loire poursuit son déploiement. En avril, c'est une grosse opération de tractage auprès de 1300 boites aux lettres dans les quartiers Saint-Gobain, Avenir et Aubépins qui a été menée. L'idée étant de réunir toutes les bonnes volontés issues de ces quartiers chalonnais afin d'avoir une vraie structure de concertation avec le bailleur social de l'OPAC et la ville de Chalon sur Saône. "Nous collectons pour le moment l'ensemble des doléances dans ces quartiers, en vue d'avoir un inventaire complet sur les aspirations des locataires. Cela touche tous les domaines" précise le Président de l'AFOC 71, accompagné de Pascal Budin, figure incontournable des Aubépins.

Entretien des bâtiments, sécurité, aménagements des espaces, tous les thèmes seront abordés par la future amicale, avec l'idée de densifier la présence des représentants des locataires dans les différentes instances représentatives. "On martèle l'idée de ne pas rester seuls. Les locataires de bailleurs sociaux ont le droit à être entendus, comme n'importe qui".

Pour tout renseignement, vous pouvez solliciter l'AFOC 71 - [email protected] _ 03 85 42 15 40 / 07 70 46 77 53 ou auprès de Pascal Budin au 06 19 15 86 81.