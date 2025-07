"Loi Duplomb : la loi poison finira aux poubelles de l’histoire, la contre-offensive commence !" pour la conseillère régionale Claire Mallard

Face à ce texte rétrograde, le gouvernement a perdu la bataille de l’opinion. 83% des françaises et des français sont opposés aux retours des pesticides dangereux.

Au lendemain d’une canicule de niveau d'alerte rouge, les trumpistes à la française, sous la pression de l’extrême droite, donnent le feu vert à la déconstruction de toutes les protections sociales et sanitaires. C’est le point de départ du démantèlement de la Charte de l’environnement de Jacques Chirac.

Les 23 député·e·s de Bourgogne Franche-Comté qui ont voté ce texte sont désormais comptables de ce saccage. Vous avez perdu les malades des pesticides, les scientifiques, les médecins, les apiculteurs, une partie des agriculteurs et toutes celles et ceux qui aiment la nature.

Derrière le camouflage de la levée des contraintes, tout le monde a bien compris qu’il ne s’agit pas d’une loi pour aider l’agriculture, mais d’une loi d’empoisonnement alimentaire et de la nature.

Le constat est affligeant : retour des néonicotinoïdes qui empoisonnent les bébés dans le ventre de leur mère, interdiction d’interdire les pesticides dangereux qui provoquent des épidémies de cancers, fermes usines avec leurs cortèges de risques sanitaires, mal adaptation climatique pour la ressource en eau.

La bataille pour la santé environnementale ne fait que commencer ! Nous voulons des agricultrices et des agriculteurs dont les revenus sont garantis, des campagnes pleines de vie et non un long printemps silencieux, des enfants en pleine santé et une alimentation saine accessible à toutes et à tous et enfin en finir avec la malbouffe et les pesticides dans nos assiettes.

Le groupe Écologiste et Social à l’Assemblée nationale déposera cette semaine un recours devant le Conseil constitutionnel pour faire censurer plusieurs dispositions contraires à la Charte de l’environnement et au bloc constitutionnel.

Les écologistes se joindront à toutes initiatives citoyennes et associatives qui se lèveront dans les prochaines semaines.

Claire MALLARD, présidente de groupe Écologistes & Solidaires, Région Bourgogne Franche-Comté (majorité régionale)