ELAN CHALON - Justyn Mutts, sera chalonnais la saison prochaine

L’Elan Chalon est heureux d’annoncer la signature de Justyn Mutts pour la saison 2025-2026.

Formé aux États-Unis, cet intérieur polyvalent de 2,01 m (26 ans) évoluera sur les postes 5 et 4, aussi bien en relais de Lionel Gaudoux qu’à ses côtés. Passé par plusieurs universités en NCAA, c’est à Virginia Tech la même que Malcolm Delaney, qu’il a véritablement pris son envol. Cet intérieur au profil athlétique, complet et engagé est capable d’impacter le jeu des deux côtés du terrain avec une grande énergie.

Au sortir de la NCAA, Justyn s’est lancé dans une carrière professionnelle à l’international. Il découvre la B.League japonaise en 2023 sous les couleurs des Chiba Jets, où il signe des débuts prometteurs : 8,9 points, 7,2 rebonds et 2,3 passes par match. Il rejoint ensuite les Shinshu Brave Warriors en cours de saison et y élève son niveau de jeu avec 13,4 points, 8,5 rebonds et 4,3 passes en moyenne.

En 2024-2025, il poursuit son aventure en Israël, au sein du Hapoel Afula (First League), où il confirme toutes ses qualités. En 26 rencontres, il compile 14,5 points, 8,8 rebonds et 3 passes décisives, s’imposant comme une pièce maîtresse de l’effectif.

Justyn débarque à Chalon pour sa première expérience en France, avec l’ambition d’apporter toute sa fougue et sa polyvalence. Fort rebondeur, excellent passeur et doté de grandes qualités athlétiques, il s’inscrit parfaitement dans la philosophie de jeu dynamique et engagée que l’Elan souhaite incarner. Son abnégation, son sens du collectif et sa capacité à s’intégrer dans un groupe font de lui un renfort de choix pour l’effectif chalonnais.

La déclaration

Elric Delord à propos de Justyn Mutts

"Justyn est un poste 5/4 qui jouera aussi bien en relais de Lionel qu’avec. Il est dans la lignée de ces pivots qui ont réussi à l’Elan (Lessort, Booker, …) à savoir un joueur impactant des 2 côtés du terrain, infatigable avec une grande débauche d’énergie.

Joueur complet offensivement, il dribble et passe comme un arrière mais au poste de pivot. Fort rebondeur et rapide dans les 1 contre 1, il a besoin de stabilisé un peu plus son tir à 3pts pour en faire une vraie menace extérieur.

Justyn correspond à une identité de jeu vu l’an passé et nul doute qu’il apportera beaucoup d’abnégation."

Ses Statistiques

Saison 2024 / 2025 : 14,5 points, 8,8 rebonds, 3 passes décisives, 1,7 interception, 1,7 contre, 53,7% 2PTS, 20,5 d’évaluation.

Sa carrière

2017-2018 : High Point Panthers (USA)

2019-2020 : Delaware Fightin Blue Hens (USA)

2020-2023 : Virginia Tech (USA)

2023-2024 : Chiba Jets (Japon)

2023-2024 : Shinshu Brave Warriors (Japon)

2024-2025 : Hapoel Afula (Israël)