Rémy Jessaume à nouveau président du Rotary Chalon Saint-Vincent

Depuis le 1er juillet dernier Rémy Jessaume est officiellement le président du rotary-club Chalon Saint-Vincent. Succédant à Eric Sauty, l’ancien agent général d’assurances retrouve une fonction qu’il avait déjà occupé en 2014-2015.

Rotarien depuis 2010, Rémy Jessaume sera accompagné au cours de son nouveau mandat d’un an par une équipe composée de Gérard Morel, vice-président, Éric Sauty, past-président et secrétaire exécutif, Josette Ronfard, présidente élue et secrétaire, Christian Verchère, protocole, Rachid Benabdelhak, protocole adjoint, Sébastien Perret, trésorier, Danièle Pierre-Guy, responsable Fondation, Joël Bassier, en charge du web, Gaby Theulot, chargé de l’information et de la communication, Philippe L’Hostis, bulletinier, et Claude Mennella, responsable des conférences.

Dans la continuité et le respect des valeurs du Rotary

« Pour moi cette année sera une année dans la continuité et le respect des valeurs du Rotary : le leadership, l’intégrité, le service, la diversité et la camaraderie. Nous continuerons de faire vivre avec force deux piliers fondamentaux de notre club : l’aide aux enfants malades, à travers le soutien aux associations qui les accompagnent au quotidien, et la formation professionnelle, en particulier à travers nos Trophées de la Formation, une manifestation précieuse qui donne du sens à notre engagement » a annoncé le président Jessaume.

« Mon ambition est claire et simple : faire vivre pleinement la mission du Rotary, tout en renforçant la convivialité et l’amitié au sein du club, en assurant sa pérennité. » a poursuivi Rémy Jessaume, avant d’ajouter « Grâce à cela nous pourrons continuer à accueillir de nouveaux membres, de mieux les intégrer, avec, pour ma part, une ambition forte de les accompagner pour prendre le leadership au niveau de notre club, de leur donner les clés. C’est ce sang neuf le Rotary Chalon Saint-Vincent de demain, l’avenir de notre club ».

En 2025-2026, fort actuellement de vingt-six membres, le rotary-club Chalon Saint-Vincent va donc organiser à nouveau les actions devenues pérennes au fil des ans et qui font son image de marque : le concert de Noël, la Dictée du Rotary, le salon Vins-Saveurs, Mon Sang Pour Les Autres, les Trophées de la Formation Professionnelle…

Remise de quatre PHF

La passation de pouvoirs entre Éric Sauty et Rémy Jessaume, qui a eu lieu en ce dernier jeudi de juin au restaurant « Au fil du Clos » à Meursault, en présence de Laurence Couraudon, présidente, et de Fabienne Paris, présidente élue du Rotary Chalon Bourgogne Niépce, a été l’occasion de la remise de quatre PHF (Paul Harris Fellow), distinction honorant une personne, membre ou non d’un rotary-club, pour son implication en faveur du mouvement. Ont ainsi été mis à l’honneur Sébastien Mercey (PHF), Josette Ronfard (PHF 1 saphir), Philippe L’Hostis (PHF 5 saphirs) et Éric Sauty (PHF 2 rubis).

L’adieu de Ciélo

Etait également présente Cielo Coudriet, Américaine âgée de 18 ans, accueillie par le Rotary Chalon Saint-Vincent durant l’année scolaire dans le cadre du programme Youth Exchange, et qui terminait son séjour dans la sous-préfecture saône-et-loirienne. Visiblement très émue, la jeune étudiante originaire du Nevada a pris la parole pour adresser un grand merci à ses amis chalonnais « J’ai eu une année super et j’ai appris beaucoup de choses. Ça a été réellement cool de découvrir la culture française et d’apprendre le français. Un échange, c’est toute une vie dans une année avec des souvenirs pour toujours ».

Le Prix d’Excellence du Rotary

Avant de remettre le collier de la présidence à Rémy Jessaume, Éric Sauty a fait le bilan de son mandat. Un bilan on ne peut plus positif, avec l’attribution du Prix d’Excellence du Rotary, anciennement citation présidentielle, signé de la main même de la présidente 2024-2025 du Rotary International Stéphanie A. Urchick. Chalon Saint-Vincent est le seul club du district 1750 à avoir obtenu cette année cette distinction. « Ce prix d’excellence est le point d’orgue d’une année bien remplie mais ce n’est pas à moi de la qualifier. J’ai été ravi de cette année avec le sentiment d’avoir fait le job. Mais je n’étais pas seul pour le faire et vous le devez aussi essentiellement à vous-même et pour ça je n’aurai pas de mots assez forts pour vous l’exprimer. » a conclu le président sortant.

