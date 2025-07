Départs en vacances : vendredi et samedi classés rouge partout en France pour le week-end du 14 juillet...

Voici les conseils de circulation si vous partez en vacances le vendredi 11 juillet :

quittez ou traversez l’Île-de-France avant 9h ou après minuit,

évitez l’autoroute A35, entre Strasbourg et l’Allemagne, de 16h à 20h,

évitez l’autoroute A11, entre Le Mans et Angers, de 17h à 21h,

évitez l’autoroute A10, entre Paris et Orléans, de 11h à 23h, et entre Orléans et Tours, de 19h à 21h, et entre Saintes et Bordeaux, de 16h à 19h,

évitez l’autoroute A6, entre Beaune et Lyon de 13h à 18h,

évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 16h à 22h,

évitez l’autoroute A9, entre Orange et Narbonne, de 17h à 23h,

évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre la France et l’Italie, de 10h à 20h.

Conseils de circulations pour les départs du samedi 12 juillet :

quittez ou traversez l’Île-de-France avant 5h ou après 19h,

évitez l’autoroute A13, entre Paris et Rouen, de 11h à16h, et entre Rouen et Caen, de 13h à 17h,

évitez l’autoroute A11, entre Angers et Nantes, de 12h à 16h,

évitez l’autoroute A10, entre Paris et Orléans, de 6h à 16h, entre Orléans et Tours, de 10h et à 18h et entre Saintes et Bordeaux, de 10h à 13h,

évitez l’autoroute A6, entre Beaune et Lyon, de 9h à 12h,

évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange de 10h à 15h,

évitez l’autoroute A9, entre Orange et Montpellier, de 11h à 14h, entre Montpellier et Narbonne, de 9h à 19h, et entre Narbonne et l’Espagne, de 12h à 18h,

évitez l’autoroute A20, entre Châteauroux et Brive-La-Gaillarde, de 12h à 14h,

évitez l’autoroute A61, entre Toulouse et Narbonne, de 12h à 14 h,

évitez l’autoroute A46 et la route nationale 346, pour le contournement Est de Lyon, entre 10h et 13h.

La circulation dans le sens des départs reviendra à la normale partout en France à partir de dimanche.

Si vous rentrez de vacances le vendredi 11 juillet :

rejoignez ou traversez l’Île-de-France avant 16h ou après 20h,

évitez l’autoroute A1, entre Lille et Paris, de 16h à 20h,

évitez l’autoroute A81 et la route nationale 157, entre Rennes et Le Mans, de 17h à 20h,

évitez l’autoroute A9, entre Narbonne et Orange, de 16h à 23h,

évitez l’autoroute A8, entre l’Italie et La Fare-les-Oliviers, de 18h à 22h,

évitez l’autoroute A57, entre Le Luc et Toulon, de 17h à 21h,

évitez l’autoroute A75, entre Béziers et Clermont-Ferrand de 20h à 23h,

évitez l’autoroute A43, entre Chambéry et Lyon, de 16h à 20h.

Voici les conseils de retour de vacances du samedi 12 juillet :

évitez l’autoroute A29, entre Beuzeville et Saint-Quentin, de 12h à 16h,

évitez l’autoroute A87, entre La Roche-sur-Yon et Angers, de 9h à 18h,

évitez l’autoroute A9, entre Narbonne et Orange, de 9h à 17h,

évitez l’autoroute A7, entre Marseille et Orange, de 9h à 12h, et entre Orange et Lyon, de 10h à 16h,

évitez l’autoroute A8, entre l’Italie et Le Luc, de 9h à 20h,

évitez l’autoroute A61, entre Narbonne et Toulouse, de 10h à 12h.

Voici les conseils de circulation si vous prévoyez de rentrer le lundi 14 juillet :

rejoignez ou traversez l’Île-de-France avant 13h ou après minuit,

évitez l’autoroute A8, à hauteur d’Aix-en-Provence, de 15h à 18h, entre l’Italie et Le Luc, de 14h à 18h,

évitez l’autoroute A9, entre Narbonne et Nîmes, de 14h à 18h,

évitez l’autoroute A61, entre Narbonne et Toulouse, de 15h à 22h.