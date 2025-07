Un banquet d’exception pour la Saint-Vincent Tournante 2026 dans les Maranges : trois signatures de prestige au service des vins et de la Bourgogne

La Saint-Vincent Tournante 2026 promet une expérience inoubliable avec son grand banquet orchestré par trois figures majeures de la gastronomie bourguignonne : Éric Pras, chef du Lameloise à Chagny, la Maison Huez incarnée par Quentin Thomas, associé – traiteur gastronomique émérite à Meursault et Marie Simon. Rendez-vous le samedi 24 janvier 2026 au Palais des Congrès de Beaune pour une symphonie de saveurs en six services autour des vins des Maranges.



La promesse d’un dîner hors du temps

La Saint-Vincent Tournante, c’est une célébration du vin, de la fraternité vigneronne… et de la gastronomie. L’édition 2026, consacrée aux Maranges, s’annonce mémorable grâce à un banquet d’exception prévu le samedi 24 janvier à Beaune. Dans un Palais des Congrès transformé en temple du goût, plus de 1 000 convives vivront une soirée gastronomique en six temps, savamment orchestrée par des artisans du goût au sommet de leur art.



Trois artistes, un même credo : transmission, excellence et terroir

Le dîner s’articulera autour d’une collaboration inédite entre Éric Pras, la Maison Huez et Marie Simon, réunis pour sublimer les cuvées des Maranges dans un dialogue entre mets et vins. Une partition à six mains, construite dans un esprit de transmission et de respect du terroir.

Éric Pras, Meilleur Ouvrier de France 2004 et chef triplement étoilé de la Maison Lameloise, signera deux plats majeurs du dîner. Figure de proue de la gastronomie française, il insuffle depuis plus de 15 ans une vision sensible et rigoureuse de la cuisine bourguignonne.

La Maison Huez, incarnée par Quentin Thomas, traiteur gastronomique installé à Meursault, prendra en charge la réalisation globale du dîner, en sublimant deux créations personnelles. Forte de son expérience lors de la Saint-Vincent 2025 à Ladoix-Serrigny, elle s’impose comme un acteur incontournable des grandes célébrations du vignoble.

Enfin, Marie Simon, championne du monde des arts sucrés 2018, signera un final sucré éblouissant. Pâtissière indépendante installée en Bourgogne depuis 2020, elle a également officié chez Lameloise, sous la supervision Éric Pras, incarnant le lien générationnel et créatif qui unit les trois talents de ce banquet.



Un menu encore secret, des vins à l’honneur

Comme le veut la tradition, le menu ne sera révélé que le soir même, mais les promesses sont là : une cuisine d’auteur, des accords mets-vins d’exception et une scénographie au diapason. Les vins des Maranges, choisis avec exigence, seront les véritables héros de la soirée, servis dans des conditions idéales pour révéler toute leur élégance.



Billetterie ouverte — 295 € TTC par personne

Les places pour ce banquet unique sont déjà en vente sur le site officiel www.saintvincent2026.fr. Le tarif est fixé à 295 € TTC, dans la limite des places disponibles. Les réservations sont vivement recommandées tant la demande est forte pour ce type d’événement.



Animations musicales et surprises autour du thème “Les Maranges en musique”

Fidèle au thème de cette 82e édition, « Les Maranges en musique », la soirée sera ponctuée de performances artistiques et musicales. Après le dîner, la fête continuera dans une ambiance festive et chaleureuse.



Une ode à la Bourgogne toute entière

Ce banquet ne sera pas seulement une démonstration de savoir-faire gastronomique. Il portera haut les valeurs de la Bourgogne viticole : l’amour du produit, la transmission des gestes, la fierté du territoire. Une soirée pour célébrer ensemble l’héritage des vignerons et des artisans du goût.