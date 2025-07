Alexandre Optique Chalon : un retour, un sourire, un bébé : bienvenue Romane !

Elle vous a manqué ? Romane est de retour chez Alexandre Optique, plus rayonnante que jamais… et avec une jolie nouvelle à partager !

Une bonne nouvelle chez Alexandre Optique : Romane est de retour !

Après quelques mois d’une parenthèse remplie de douceur et de bonheur pour accueillir son petit garçon, Gaston, elle revient le sourire aux lèvres et plus enthousiaste que jamais.

Son absence n’est pas passée inaperçue : ils ont été nombreux à demander de ses nouvelles, preuve du lien qu’elle a su tisser avec vous. Aujourd’hui, c’est elle qui a hâte de vous retrouver, de discuter un peu, de rire… et bien sûr, de vous conseiller avec toujours autant de goût et d’attention.

Que vous soyez client fidèle ou simple curieux, passez lui dire bonjour, lui souhaiter la bienvenue, ou tout simplement profiter de votre visite pour découvrir (ou redécouvrir) la boutique.

Bienvenue à Romane – et bienvenue aussi au petit Gaston dans la grande famille d’Alexandre Optique !

Alexandre Opticien Lunetier

19, boulevard de la République

71100 Chalon-sur-Saône

03 85 42 78 00