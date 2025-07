Mélanie Laroze et Marine Duverneuil candidates "Miss Curvy Bourgogne 2025" ont fait don de leur sang à la collecte organisée par l’amicale de Crissey.

Lundi 7 juillet et mardi 8 juillet, à Crissey se déroulait une collecte de sang organisée par l’amicale intervillages Crissey Sassenay, Virey, Lessard.

Lundi 7 juillet, premier jour de prélèvement 48 donneurs présentés pour 45 places de RDV dont 10 nouveaux.

Parmi les donneurs, Mélanie Laroze de Chalon sur Saône, candidate "Miss Curvy Bourgogne 2025", s’est présentée pour effectuer son premier don. Un beau geste qui va contribuer à sauver des vies.

Mardi 8 juillet, 62 donneurs présentés sur 60 places de RDV dont 6 nouveaux, de quoi satisfaire les bénévoles de l’amicale.

Ce mardi Marine Duverneuil, aussi candidate à "Miss Curvy Bourgogne 2025", s’est présentée pour effectuer un don de sang.

Deux frères Thomas 29 ans et Ugo 19 ans sont venus faire leur premier don. Ugo qui a pris connaissance de la collecte a convaincu son frère de l’accompagner et de donner. Le plus jeune a incité le plus grand, un beau geste familial qu’ils vont reproduire maintenant que la première appréhension est passée. « 1 heure pour sauver des vies, ce n’est pas grand-chose et surtout pas du temps perdu. » ont-ils confié.

Les bénévoles sont super satisfaits de ces deux jours de collecte, preuve que les affiches, panneaux et promotions ont produit leurs fruits.

Rappel : l’élection Miss Curvy Bourgogne aura lieu le 18 octobre 2025 à la salle des fêtes de Châtenoy-le-Royal.

C.Cléaux