AVIS DE DECES - Madame Eliane DE MONESTROL née GUILLET

CHALON-SUR-SAÔNE



Anne et Jérôme Morat,

Claire et Stéphane Quenéchdu,

Henri et Céline de Monestrol,

ses enfants,

et ses petits-enfants,

ainsi que toute la famille,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Eliane DE MONESTROL née GUILLET

survenu à l'âge de 86 ans,

le 8 juillet 2025.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 17 juillet, à

10 heures, église Saint-Cosme à Chalon-sur-Saône.