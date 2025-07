AVIS DE DECES - Monsieur Marcel PETIT

MELLECEY



Régine GARI, Edith FATET, ses sœurs ;

Franck et Angélique FATET, Nelly FATET, son neveu et sa nièce ;

Alexandre, Marie, son petit-neveu et sa petite-nièce ;

Allison, Adrian, ses enfants de cœur ;

parents et amis,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Marcel PETIT

Ancien combattant d'Algérie



survenu le 8 juillet 2025,

à l'âge de 84 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée, mercredi 16 juillet 2025, à 14 heures, en l'église de Mellecey.

Fleurs naturelles uniquement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.