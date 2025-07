SMET 71 - Avis d'appel public à la concurrence

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

Identification de l’acheteur



Nom officiel : SMET 71 – Syndicat mixte d’études et de traitement des déchets

N° SIRET : 25710334100026

Adresse postale : Route de Lessard le National, 71150 Chagny

Acheteur unique

Type d’acheteur : Organisme de droit public

Communication



Documents de consultation disponibles gratuitement sur la plateforme : https://www.ternum-bfc.fr/

Identifiant interne de la consultation : 2025-26

Dépôt des offres : exclusivement via la même plateforme

Renseignements complémentaires : Service Commande Publique – Tél. 03 85 91 91 43

Procédure



Marché à procédure adaptée (article R.2123-1 du Code de la commande publique)

Type de marché : Travaux

Date et heure limite de réception des offres : 11 août 2025 à 17h00 (heure locale)

Langue de réponse : Français

Variantes : Non autorisées

Marché alloti : Non

Objet du marché



Travaux d’aménagement du casier G1B et aménagements divers – ISDND de Chagny

Description succincte : Travaux de terrassement, voirie et réseaux divers (VRD), étanchéité, et divers aménagements pour l’exploitation du casier G1B sur l’Installation de stockage des déchets non dangereux (ISDND) de Chagny.

Lieu d’exécution : SMET 71 – Route de Lessard le National, 71150 Chagny

Code(s) CPV : 45222110 – Travaux d’étanchéité, 45112500 – Travaux de terrassement

Critères d’attribution

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée selon les critères énoncés dans le Règlement de la Consultation (RC).

Informations complémentaires

Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de remise des offres

Conditions de participation : Voir RC