Trois députés de l'Assemblée Nationale, contraints de démissionner et déclarés inéligibles

Jean Laussucq, député de Paris, Brigitte Barèges, députée du Tarn-et-Garonne, et Stéphane Vojetta, député pour les Français établis hors de France, ont été déclarés inéligibles "pour une durée d'un an" et "démissionnaires d'office" de leurs mandats, a annoncé le Conseil constitutionnel.

Brigitte Barèges a été épinglée pour avoir facturé la participation à sa campagne de deux collaborateurs de son cabinet à la mairie de Montauban, alors qu'elle en était la maire.

Pour Jean Laussucq, il aurait réglé "des dépenses de campagne au moyen de son compte bancaire personnel" et laissé des tiers régler "directement une part significative des dépenses exposées pour sa campagne électorale" de 2024.

Enfin pour Stéphane Vojetta, élu dans une circonscription des Français à l'étranger comprenant notamment l'Espagne et le Portugal, il est reproché d'avoir réglé "irrégulièrement" une "part substantielle des dépenses engagées", durant sa campagne, notamment des "frais de transport".