Bojan et Milica se sont unis par les liens du mariage en mairie de Crissey.

Vendredi après-midi 11 juillet 2025, la salle du conseil a fait office de salon d’honneur pour le mariage de Bojan Aleksandric et de Milica Glisic.

Avant de procéder à la cérémonie de mariage, Catherine Lauriot adjointe a rappelé les origines des futurs mariés, Bojan en France et Milica en Serbie. L’adjointe a expliqué que c’était un honneur et un bonheur pour elle de réunir deux êtres qui ont décidé de s’unir devant la République, leurs familles et leurs proches.

Catherine Lauriot adjointe, officier d’état civil par délégation, a uni par les liens du mariage Bojan Aleksandric, né le 21 mars 1993 à La Garenne-Colombes (92), domicilié à Crissey (71), gestionnaire de clientèle, fils de Zoran Aleksandric et de Gordana Glisovic,

et

Milica Glisic, née le 30 avril 1996 à Smederevska Palanka (Serbie), domicilié à Crissey (71), directrice financière, fille de Slobodan Glisic et de Milena Skadric.

Les futurs époux ont échangé leurs consentements en présence de leurs témoins Zoran Jovanovic, Tomislav Gabric et Marija Dzolic, témoins majeurs devant Catherine Lauriot adjointe officier d’état civil.

Claire Didelon du service affaires générales de la mairie de Crissey a fait lecture des actes rappelant les droits et devoirs des époux,