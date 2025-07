Patricia Pierre a remis "le Petit Prince" dans son cartable pour une retraite bien méritée.

Rien ne destinait Patricia Pierre à devenir enseignante, une licence de lettres modernes en poche, Patricia rêvait et voulait devenir bibliothécaire, quelques rebondissements vont tout remettre en question, c’est vers l’Ecole Normale qu’elle se tourne. Les différents stages qu’elle fera l’ont confortée sur son futur métier, elle aime beaucoup les enfants et trouve sa voie : elle deviendra institutrice.

Titulaire d’un Certificat d'aptitudes pédagogiques (CAP Institutrice-BAC+5), Patricia Pierre fait ses débuts dans les quartiers nord de Marseille puis à Evry pour ensuite venir à Chalon sur Saône aux Clairs Logis. En 1999, Patricia Pierre fait sa rentrée à l’école Berlioz de Châtenoy le Royal, école où elle exercera, durant 25 ans, son métier avec passion, avec toujours la même détermination, la même volonté : transmettre aux enfants les connaissances indispensables pour leur avenir comme citoyen et pour leur permettre de continuer leurs études.

Il ne faut pas croire que passer un peu plus de 38 ans de sa vie à enseigner a été un long fleuve tranquille. Les classes de CM1 ou CM2 dont Patricia Pierre avait la charge n’étaient pas toutes identiques, parfois difficiles, parfois calmes et studieuses à l’instar de cette dernière classe année 2024/2025 qui va laisser une douce quiétude du devoir mené à bien par la toute nouvelle retraitée.

Un départ à la retraite, c’est toujours un moment de joie que l’on partage avec ses collègues et les personnes qu’on a côtoyées. Patricia Pierre a fait un pot pour son départ avec ses collègues, des personnes de la bibliothèque, de la mairie, du CCAS. Son mari Guillaume et monsieur le maire Vincent Bergeret étaient présents pour cet évènement important de la vie active.

Xavier Houillon directeur de l’école Berlioz a prononcé quelques mots, lui qui est du même âge que Patricia Pierre : « …J’aimerai bien être à ta place, tu vas nous manquer… »

Cyrile Meunier enseignant en CM1 : « …je te souhaite le meilleur… »

A la demande générale, Patricia Pierre a dit quelques mots, s’adressant à tous ceux avec qui elle a eu des contacts privilégiés : « 25 ans dans la même école et ce depuis 1999, les collègues étaient "supportables" ("rires"), on est bien à Châtenoy et la municipalité nous aide chaque fois que c’est nécessaire, on a une bonne bibliothèque juste à côté et des personnes très à l’écoute (bibliothèque, CCAS). Mais il arrive un moment où on a envie de faire autre chose pourtant j’ai beaucoup aimé ma classe cette année. J’ai donné ! Pas de regrets et contente de finir sur une bonne année et bien entourée ce soir par votre présence… »

Pas de départ sans quelques petits présents que Patricia a découvert au fur et à mesure de l’ouverture des paquets.

Dans les cadeaux, il y en avait un qui avait une certaine importance.

Fan du livre "Le Petit Prince" dont elle faisait lecture chaque année à sa classe, ses collègues lui ont offert une figurine numérotée du Petit Prince, un cadeau bien sympathique qui lui rappellera bien des souvenirs, cadeau parmi d’autres offerts en remerciements et en signe d’amitié à cette professeure des écoles qui a revendiqué toute sa vie d’enseignante son statut d’institutrice.

Patricia Pierre interrogée par le CLP d’Info-Chalon se livre à quelques confidences.

Info Chalon : Qu’avez-vous préféré dans votre métier ?

Patricia Pierre : « Passer la journée avec mes élèves, monter des projets et avoir cette relation humaine avec les enfants. Ce qui me fait énormément plaisir et qui me marque le plus, c’est le retour d’anciens élèves. Durant ma carrière j’ai enseigné dans presque tous les niveaux sauf les petits avec une préférence pour les grands CM1/CM2. »

IC : Qu’est-ce qui a été le plus motivant ?

P.P : « le progrès des enfants, surtout en CM2 et en plus on les voit changer, devenir des adultes prêts à franchir le pas vers le collège »

IC : Pouvez-vous décrire une journée dans votre classe ?

P.P : « Je pratique un rituel des apprentissages, les enfants le comprennent vite et ça les rassure et il leur arrive même d’anticiper et de sortir leur cahier ou leur livre. »

IC : Quelles sont les qualités pour devenir enseignant ?

P.P : « Il faut de la patience, il faut aussi un certain bagage, être formé pour cela et avoir cette devise « Je dis ce que je fais et je fais ce que je dis » pour établir une relation de confiance et il faut surtout aimer les enfants, avoir de l’exigence, ne pas avoir peur de leur demander plus que ce qu’ils pensent être capables de faire, Il faut de la rigueur et être juste. »

Patricia, bon vent comme on dit dans la marine, profitez bien de cette retraite hautement méritée après avoir enrichi tant d’enfants de la connaissance et du civisme.

C.Cléaux