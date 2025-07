AVIS DE DECES - Monsieur Jean BORDET

CHALON-SUR-SAÔNE



Nicole, son épouse ;

Christophe et Bernadette, Arnaud et Nadège, ses fils

et ses belles-filles ;

Quentin, Clément, Louise, Clément, Noémie, ses petits-enfants et leurs conjoints ;

Basile, Mahé, Cosima, Esmée, ses arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jean BORDET

survenu le 9 juillet 2025,

à l'âge de 87 ans.

La cérémonie sera célébrée, jeudi 17 juillet 2025, à 9h15, en la salle de cérémonie du crématorium de Crissey.

Ni fleurs, ni plaques.

Jean reposera à la chambre funéraire de Saint-Rémy à partir de mardi 15 juillet 2025 à 9 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.