AVIS DE DECES - Madame Raymone CAS née NECTOUX

CHAGNY - SAINT-GILLES - CHEILLY-LÈS-MARANGES



Jean-Marc et Brigitte, Madeleine,

Annie et Michel, Yves et Anne,

Muriel et Gérard, ses enfants ;

ses petits-enfants

et arrière petits-enfants ;

Jeannette, sa sœur,

ainsi que toute la famille

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Raymone CAS née NECTOUX

survenu le jeudi 10 juillet 2025,

à l'âge de 89 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 16 juillet 2025, à 15 heures, en l'église de Cheilly-lès-Maranges.

La famille remercie chaleureusement tout le personnel de l'EHPAD du Bois de Menuse pour leur gentillesse et leur dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.