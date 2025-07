"Sébastien Martin cautionne la loi Duplomb : une faute contre la santé et l’écologie" pointe Clément Mugnier

Il y a des votes qui en disent long sur les priorités d’un député. En votant pour la loi Duplomb, Sébastien Martin a commis une faute grave : non seulement politique, mais surtout une faute contre la santé publique, la biodiversité et l’avenir de nos territoires.

Un vote qui sacrifie la santé et la biodiversité

En validant la réintroduction de l’acétamipride, pesticide néonicotinoïde interdit en France depuis 2020, Sébastien Martin tourne délibérément le dos aux alertes des scientifiques, des médecins et des associations environnementales. Cette molécule traverse la barrière placentaire, a été retrouvée dans le liquide céphalo-rachidien d’enfants et menace le développement neurologique. Son impact destructeur sur les pollinisateurs, la biodiversité et la qualité de l’eau est établi. Ce vote n’est pas un acte de responsabilité, c’est un renoncement coupable.

Une loi inutile, une complaisance assumée envers les lobbies



La loi Duplomb n’apporte aucune réponse sérieuse aux difficultés agricoles. Rien pour les revenus, rien pour la régulation du foncier, rien pour la transition écologique. En revanche, elle affaiblit l’indépendance de l’ANSES, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, en ouvrant la porte à des dérogations sans fondement scientifique. Ce texte est un cadeau fait aux lobbies, contre l’intérêt général.

Les socialistes, première opposition à Sébastien Martin



Les socialistes, ici comme à l’Assemblée nationale, refusent ces reculs. Nous soutenons pleinement la saisine du Conseil constitutionnel portée par nos députés pour empêcher cette loi d’entrer en vigueur.



Face à l’urgence écologique, face à l’impératif de santé publique, nous, socialistes, continuerons d’être l’opposition la plus ferme, la plus cohérente, la plus républicaine à Sébastien Martin. Son vote l’éloigne des citoyens, de l’écologie et des solutions d’avenir.

Clément Mugnier

Pour une opposition socialiste, républicaine et écologique en Saône-et-Loire