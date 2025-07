Fête de fin d’année pour les élèves de l’école de golf de Chalon

Il faisait chaud, même très chaud en ce dernier dimanche de juin. Ce qui n’a pas empêché les élèves de l’école de golf de Chalon de répondre présent à l’invitation de Laurent Seinger, leur professeur, et de Ludovic Dugenest, responsable de la commission en charge de ladite école, lesquels organisaient la traditionnelle fête de fin d’année.

Mais avant de faire la fête les jeunes golfeurs chalonnais se sont retrouvés sur les greens de la Roseraie. Certains ont disputé un « 18 trous » et, tels André Dugenest chez les garçons et Faustine Planté chez les filles, se sont mis en évidence. D’autres ont pris part à un « neuf trous » et, comme Léonard Paulo chez les garçons et Eloïse Biajoux chez les filles, s’y sont brillamment comportés. Enfin quelques-uns ont concouru pour l’obtention du drapeau tant convoité, et c’est Gahan Collet-Mondet qui s’est montré le meilleur, en se voyant attribuer un drapeau d’or.

En raison de la forte chaleur, la remise des prix a été délocalisée sous les arbres près du practice et s’est poursuivie par un moment convivial autour d’une paella géante préparée par le chef du nouveau restaurant voisin « La voile ».

Première école de Bourgogne-Franche-Comté en 2025

Occasion d’évoquer les excellents résultats de l’école de golf en ce premier semestre 2025. Chalon est actuellement premier club de Bourgogne-Franche-Comté au classement national avec 1744 pts, juste devant le Golf du Rochat avec 1736 pts, golf qui accueillera le 29 août prochain sur son parcours des Rousses la finale régionale. Un beau duel en perspective avec comme principal outsider Dijon Bourgogne.

Absences remarquées, celles d’Amaury Lavollée, Esteban Castellon et Louka Blanchard. Mais les trois jeunes Chalonnais avaient une excuse de taille : ils participaient au Grand prix jeunes de Beaune-Levernois, où ils se sont particulièrement illustrés. Amaury Lavollée et Esteban Castellon ont terminé respectivement premier et troisième en benjamins, tandis que Louka Blanchard finissait premier en minimes. Bravo à ces trois golfeurs, et notamment à Amaury Lavollée, qualifié pour le championnat de France U12, qui se déroulera du 21 au 26 juillet au Golf du Gouverneur.

Gabriel-Henri THEULOT