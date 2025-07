121 militaires de la BPIA de Chalon sur Saône défilent ce lundi sur les Champs-Elysées à l'occasion du 14 juillet

La Base Pétrolière Interarmées (BPIA) de Chalon-sur-Saône a l'honneur de participer au défilé à pied de ce 14 juillet sur les Champs-Élysées à Paris.

Le détachement de la BPIA est structuré en deux blocs distincts, regroupant un total de 121 militaires. Le premier bloc est dédié à la formation et comptera les élèves de l'École de la logistique pétrolière et de l'énergie opérationnelle, ainsi que les militaires des sections de formation. Le second bloc mettra en avant l’opérationnel, avec la participation des militaires des sections de soutien pétrolier et des réservistes.

Bien que cette participation ne soit pas une première pour la BPIA, cela reste un événement exceptionnel. En 2021, elle avait déjà représenté le Service de l'énergie opérationnelle lors du défilé motorisé. La dernière participation de la BPIA au défilé à pied remonte à 2013.

Le défilé est à suivre en direct