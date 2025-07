En été, les animaux sauvages ont aussi besoin d'aide

Alors que les températures battent des records cet été, la faune sauvage est elle aussi éprouvée. Offrir un point d'eau, préserver des zones d'ombre ou éviter les nuisances humaines : chacun peut aider. Voici quelques bons gestes à adopter pour protéger la biodiversité.



OFFRIR DE L'EAU

Le changement climatique s'accompagne de vagues de chaleur terribles qui ont des conséquences directes sur les animaux sauvages. Ils endurent des conditions difficiles : manque d'eau, nourriture rare, sols brûlants. Pour les aider à affronter l'été, la première chose à faire est de mettre de l'eau dans un récipient peu profond dans votre extérieur. Placé à l'ombre, il peut sauver la vie d'un oiseau, d'un hérisson et même de certains insectes assoiffés. « Cette eau devra être renouvelée régulièrement pendant la journée afin de maintenir un niveau constant, une température modérée et éviter la propagation de maladies. Veillez à ce qu'elle soit disposée dans un endroit dégagé où les oiseaux pourront voir venir les éventuels prédateurs, notamment les chats. Si possible, aménagez dans votre jardin des abris où ils pourront se réfugier à l'ombre », encourage la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO).



PRÉVENIR LES CENTRES SPÉCIALISÉS

Si vous tombez sur une créature en détresse, essayez de contacter les centres de soin de la faune sauvage de votre région. En ces périodes de canicule, les établissements sont débordés et les structures de sauvegarde sont parfois saturées. Tentez aussi de joindre la LPO. S'ils ne peuvent répondre à votre sollicitation dans l'immédiat, « le premier réflexe à avoir est de mettre l'animal en sécurité dans un carton à placer dans une pièce calme et fraîche. Pensez à mettre un récipient d'eau dans le carton pour qu'il puisse s'hydrater par lui-même. Et surtout ne le nourrissez pas sans qu'un soigneur ne vous l'ait conseillé », précise dans un article la ligue. L'association met aussi en garde contre les chocs thermiques : il ne faut pas le placer dans un endroit soudainement trop froid et elle déconseille aussi de le mouiller. L'eau qu'on lui apporte doit également être à température ambiante.



RÉDUIRE LES NUISANCES

Il est également essentiel de limiter les perturbations de leur environnement. On ne taille pas les haies et on n'élague pas les arbres lors de la nidification. On évite les produits chimiques (pesticides, herbicides), qui empoisonnent les espaces. Si on veut aller plus loin, on peut même réaménager son jardin en plantant plusieurs types de plantes et de tailles différentes avant la saison estivale. Elles permettront d'abriter plusieurs espèces et ainsi de les protéger. La LPO encourage aussi l'utilisation de nichoirs dans des matériaux en bois qui régulent mieux la chaleur que ceux en verre par exemple.



Marion Chaix



QUE DIT LA LOI ?

Le seul texte évoquant la faune sauvage durant la canicule concerne leur transport. Le site du ministère de l'Agriculture indique : « par arrêté du 22 juillet 2019, le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire a restreint le transport d'animaux vertébrés terrestres vivants sur le territoire national durant les épisodes caniculaires. L'arrêté ministériel interdit les déplacements entre 13 heures et 18 heures pour les départements classés en vigilance orange et plus. Des dérogations sont possibles (véhicules avec aménagements spécifiques…). Pour les transports de longue durée, de plus de 8 heures, seuls les transports garantissant des conditions de température inférieures à 30 °C sont autorisés.»