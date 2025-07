4 astuces pour garder sa maison au frais... info-chalon.com vous dit tout

Survivre à un été caniculaire sans climatisation, c'est possible ! Cela demande cependant de revoir son organisation. Ces quelques astuces visent ainsi à faire de votre logement un refuge contre la chaleur plombante qui sévit dehors. Pour faire face à la canicule, un ventilateur ne sera toutefois jamais de trop…



UNE ALTERNANCE JOUR/NUIT



Avant même que le soleil ne commence à chauffer, fermez les volets mais aussi les fenêtres, surtout du côté de l'exposition directe. Ne les rouvrez qu'à la tombée du jour pour faire entrer l'air frais, en gardant si possible les portes ouvertes de manière à créer un courant d'air.



LES PLANTES À LA RESCOUSSE



En libérant de l'humidité dans l'air, nos amies les plantes contribuent à réguler la température ambiante. Parmi celles qui se plaisent à l'intérieur, comptez sur l'aloe vera, le palmier aréca, le ficus ou encore le caoutchouc. Assurez-vous toutefois qu'elles ne manquent pas d'eau !



MOINS D'ÉLECTRICITÉ



Il va de soi que les appareils de cuisson (four, plaques, etc.) réchauffent l'atmosphère. On s'adapte en dînant froid ou à l'heure espagnole pour profiter de la fraîcheur nocturne. Mais les appareils électroniques du quotidien chauffent aussi, même en veille ! Équipez-vous de multiprises pour les éteindre facilement. Un petit geste qui allégera aussi la facture…



UTILISER SON VENTILATEUR JUDICIEUSEMENT



Cet appareil ne refroidit pas la pièce mais offre simplement une sensation de vent : cela ne sert à rien de le laisser allumé si l'on part ! Pour maximiser son effet, placez devant lui une bouteille d'eau bien fraîche ou un grand bol de glaçons. Et désencombrez autant que possible votre logement, car un espace dégagé favorise une bonne circulation de l'air.



Charlotte Arnaud