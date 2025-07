All-Clad remet un chèque de 1400€ à l’association "Ecoute et Soutien des enfants hospitalisés".

Chaque année, le "Fonds Groupe SEB" lance un appel à projet interne solidaire appelé "Charity boost" qui est destiné à soutenir des projets favorisant la lutte contre l’exclusion, parrainés par des collaborateurs du Groupe SEB. L’objectif est de stimuler l’engagement citoyen des collaborateurs du Groupe et de favoriser la solidarité. Initié en France en 2017, la formule s’est étendue en 2019 à l’international. Le groupe Seb consacre 30 000 € chaque année pour environ 25 projets caritatifs.

Invitées par Isabelle Pelletier responsable chez All-Clad et sa collaboratrice Mélanie Ternand, Monique Charles trésorière de l’association "Ecoute et soutien des enfants hospitalisés" et sa collègue Évelyne Keller ont assisté à une visioconférence organisée par le siège All-Clad à Ecully, visioconférence permettant à chaque groupe de présenter leur projet sélectionné.

Une restitution en direct des actions menées :

All-Clad Crissey a présenté son projet en direction des enfants hospitalisés, projet qui a été retenu à l’unanimité comme le coup de cœur.

Isabelle Pelletier porte-parole des employés du site de Crissey : « C’est notre première participation. Les 9 salariés ont décidé de parrainer une association qui s’occupe des enfants. On a contacté l’hôpital de Chalon sur Saône et nous avons rencontré une belle association : Ecoute et soutien des enfants hospitalisés avec deux bénévoles Evelyne et Monique qui vont vous parler du projet. »

Monique Charles a parlé de l’association qui a 35 ans d’existence et qui œuvre afin que l’hospitalisation soit la moins douloureuse possible pour les enfants : « Au départ c’était pour des enfants de 2 à16 ans, aujourd’hui ça a évolué car nous accueillons surtout en pédiatrie des adolescents en mal-être …. Nos besoins financiers ont changé, nous étions plus sur des livres, des jeux…maintenant nous sommes plus sur des apports de travaux manuels qui puissent occuper les mains et l’esprit de ces adolescents… »

La remise du chèque de 1400 € à "Ecoute et soutien des enfants hospitalisés".

Isabelle Pelletier, accompagnée de Mélanie Ternand, a remis un chèque de 1 400 €, au nom du Fonds groupe Seb, à Monique Charles, trésorière de l’association, et sa collègue Évelyne Keller.

Les deux bénévoles de l’association ont précisé : « Cet argent participera au financement de la rénovation d’une salle de jeux et de projection avec un home cinéma pour les enfants et les adolescents que nous accompagnons. Nous remercions sincèrement l’équipe de Crissey de s’être tournée vers nous … ».

Isabelle Pelletier pour conclure la visioconférence : : « Nous savons combien ces actions sont chères au cœur de notre président, Thierry de La Tour d’Artaize »

Pour cette première, le coup de cœur a permis d’avoir un petit coup de pouce financier supplémentaire, à la grande satisfaction des bénévoles d’Ecoute et soutien des enfants hospitalisés.

C.Cléaux