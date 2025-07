Retour en images sur le Grand bal des pompiers de Chalon-sur-Saône (2/3) : Son feu d’artifice et le tant attendu show des soldats du feu

Le dimanche 13 juillet 2025, the place to be c'est la caserne des pompiers de Chalon-sur-Saône !

Après une petite pause d'un an, nos soldats du feu ont renoué avec une tradition très vite adoptée par les Chalonnais et Grand-Chalonnais : le Grand bal des pompiers.

Cette fête populaire désormais ancrée dans le cœur de tous qui fortifie le lien entre les soldats du feu et la population attire de plus en plus de monde à chaque édition. Il s'agit d'ailleurs de sa 3ème édition. Entre et feux d'artifice, elle a attiré cette année plus de 2500 personnes après une averse orageuse.

Surtout au moment du show des pompiers, un peu avant minuit. La température est vite remontée lorsque les tee-shirts ont été retirés. Un évènement très attendu combiné à son traditionnel feu d'artifices tiré depuis la caserne.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati