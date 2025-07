Feux de forêts : niveau de danger élevé sur le Centre-Ouest et le Sud du pays

La vague de chaleur qui a touché le pays du 19 juin au 4 juillet a accentué la sécheresse des sols et fragilisé la végétation sur l’ensemble du pays. Sur le pourtour méditerranéen, la sécheresse de la végétation est installée. Les pluies de printemps ont permis le développement de nombreuses herbacées qui se sont desséchées suite à un mois de juin historiquement très chaud et sec. Cet état de sécheresse de la végétation est propice aux départs de feux. Il est aussi très inhabituel pour un début juillet, se rapprochant d’années remarquables comme 2017.

Lundi 14 juillet, dans une ambiance qui reste couverte et ventée (notamment côtes de Manche et tramontane), le niveau de danger de feux de forêts est élevé sur Maine-et-Loire, Deux-Sèvres et Vienne.

Mardi 15 juillet, malgré une baisse des températures, le niveau de danger de feux de forêts élevé concerne plusieurs départements du Centre-Val-de-Loire.

Par ailleurs, le mistral et la tramontane font leur retour en Méditerranée (rafales autour de 50/60 km/h) et aggravent le niveau de danger de feux de forêts dans ces régions : le niveau de danger devient élevé dans plusieurs départements du sud-est du pays.