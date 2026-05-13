AVIS DE DECES - Monsieur Lucien LACROIX

CHASSEY-LE-CAMP - CRISSEY



MME Simone LACROIX,

son épouse ;

Michet et Evelyne LACROIX,

Jean-Pierre LACROIX,

ses fils et sa belle-fille ;

ses petits-enfants et

arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute la famille,

vous font part du décès de

Monsieur Lucien LACROIX

dit « LULU »

survenu le 7 mai 2026 à l'âge de 90 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le lundi 18 mai 2026 à 11h15 au crématorium de Crissey.

Fleurs naturelles uniquement.

la famille rappelle à votre souvenir

Françoise

sa fille, décédée le 3 mars 2026.

Et remercie toutes les personnes qui prendront part à sa peine.