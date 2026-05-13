Crissey

AVIS DE DECES - Monsieur Lucien LACROIX

Publié le 13 Mai 2026 à 09h51

 CHASSEY-LE-CAMP - CRISSEY


MME Simone LACROIX, 
son épouse ;
Michet et Evelyne LACROIX,
Jean-Pierre LACROIX,
ses fils et sa belle-fille ;
ses petits-enfants et 
arrière-petits-enfants ;
ainsi que toute la famille,

vous font part du décès de

Monsieur Lucien LACROIX
dit « LULU »
survenu le 7 mai 2026 à l'âge de 90 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le lundi 18 mai 2026 à 11h15 au crématorium de Crissey.
Fleurs naturelles uniquement.

la famille rappelle à votre souvenir

Françoise
sa fille, décédée le 3 mars 2026.
Et remercie toutes les personnes qui prendront part à sa peine.