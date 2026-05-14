Espace des Arts : énorme succès de la pièce ‘I will survive’ récemment récompensée aux Molières du Théâtre public

Tout le monde en prend pour son grade ! Éclats de rire et salves d’applaudissements sont venus ponctuer cette pièce tonitruante qui traite pourtant d’un sujet des plus sérieux.

La salle du Grand Espace de la Scène nationale Chalon-sur-Saône a affiché complet deux soirs de suite mercredi et jeudi dernier pour cette pièce de Jean-Christophe Meurisse et sa Cie Les Chiens de Navarre dont les succès sont toujours au rendez-vous. Preuve en est, la pièce a remporté quelques jours plus tôt, le Molière du Théâtre public 2026.

Le public chalonnais et grands chalonnais se souvenait encore avec délectation de sa pièce précédente programmée à l’Espace des Arts : ’La vie est une fête’, un joyeux moment s’emparant de l’actualité et dénonçant nos dysfonctionnements. Il en va de même avec ‘I will survive’ qui aborde cette fois-ci les violences sexuelles et conjugales mais qui met surtout en avant le manque de prise de conscience d’une réalité, malheureusement encore trop actuelle. De la « simple blague » sexiste d’un animateur radio à la survie d’une femme qui subit durant des années des violences et viols conjugaux et qui finit dans un énième assaut par abattre son conjoint, la pièce aborde sans filtre deux affaires dont la justice s’est saisie.

Comment en rire ?

C’est tout le talent de Jean-Christophe Meurisse qui n’a de cesse de nous faire rire tout en portant des messages forts. Par la provocation, la surprise, il suscite auprès du public une prise de conscience plus accrue encore des grands sujets de notre époque. Police, justice, politiques sont égratignés mais dévoilent aussi une humanité émouvante à travers quelques personnages : un policier au regard neuf et compatissant, un avocat défendant sa cliente… Les scènes de la vie quotidienne viennent ancrer ces sujets sociétaux dans une réalité que nous traversons comme témoins et dont il faudrait pourtant se saisir avec plus de pugnacité…

Rires crispés ou grands éclats de rire, les spectateurs peuvent se sentir déconcertés ou déroutés mais toujours à leur place devant ce grand spectacle où les comédiens sont remarquables. Le metteur en scène joue avec un bonheur insensé de l’ascenseur émotionnel, on passe du rez-de-chaussée au dernier étage sans visiter les autres paliers, alternant moments frontaux, sans humour et des moments en roue libre qui partent complètement en couille… ( Excusez la familiarité du terme mais il a ici toute sa place).

Le public a passé une soirée qui restera longtemps gravée dans les mémoires !

SBR