CARNET ROSE - Bienvenue à Briseïs

Briseïs PHILIPPE est née prématurément à Dijon le 30 octobre 2025 puis a été transférée au centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône. Elle est le cinquième enfant de Lucrèce et Frantz PHILIPPE après Pâris, 15 ans, Vince, 13 ans, Jims, 9 ans et Darcy, 5 ans. Les parents sont forains et la famille réside à Chagny. Briseïs, grande prématurée, est restée des mois en soins à l'hôpital mais désormais la maman et l'enfant se portent bien. Nous adressons nos félicitations aux parents et tous nos vœux de bonheur au bébé.







