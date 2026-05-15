Chalon sur Saône
À la découverte des soins christiques à Chalon-sur-Saône
Par Karim BOUAKLINE-VENEGAS AL GHARNATI
Publié le 15 Mai 2026 à 11h00
Une journée placée sous le signe de l'écoute, de l'énergie et du développement personnel. Plus de détails avec Info Chalon.
Dimanche 10 mai, quelques participants curieux et ouverts à de nouvelles approches du bien-être ont pris part à une formation consacrée aux soins christiques, organisée par Sabrina de Renaissance Soin énergétique, à Chalon-sur-Saône.
Dans une ambiance conviviale et bienveillante, les participants ont pu découvrir les bases des soins christiques, une pratique énergétique axée sur l'harmonisation intérieure et le rééquilibrage émotionnel. Sans dimension religieuse particulière, cette approche s'appuie avant tout sur le travail des énergies et la recherche d'un mieux-être global.
Au fil de cet après-midi, Sabrina a partagé son expérience et guidé les participants à travers différents temps d'échange et d'initiation. Entre théorie et pratique, chacun a pu s'ouvrir à une autre manière d'aborder le bien-être et l'écoute de soi.
Cette rencontre a également permis de créer de beaux moments de partage entre les participants, venus par curiosité, envie de découverte ou recherche personnelle. Une expérience enrichissante qui pourrait bien donner envie à certains de poursuivre leur cheminement dans les pratiques énergétiques.
Plus d'informations par téléphone au 06 35 45 48 21.
Avec ce type d'initiative, les pratiques de bien-être alternatives continuent de trouver leur place dans le paysage, suscitant intérêt et échanges autour du développement personnel et des approches énergétiques.
(Crédits photos : © Freepik)
Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati
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