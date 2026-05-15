Saône et Loire

Kiki n’aura pas la tête tranchée parce qu’il chante trop… ainsi en a décidé la Cour d’appel de Dijon

Publié le 15 Mai 2026 à 08h46

Kiki n’aura pas la tête tranchée parce qu’il chante trop… ainsi en a décidé la Cour d’appel de Dijon

Il s’appelle Kiki, il est vif et respecté dans son poulailler sur les hauteurs d’Autun. Kiki ét son propriétaire ont été attaqués en justice. Mais la Justice a donné raison au coq. Il va pouvoir continuer de chanter quand il veut. Pour le plus grand bonheur de son propriétaire.

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