Lors de trois compétitions, les gymnastes chalonnaises de l’Eveil Gymnastique Rythmique ont porté haut les couleurs chalonnaises

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Les gymnastes GR de l’EVEIL ont enchaîné dernièrement 3 compétitions à Charnay les Mâcon et ont aligné de nombreux podiums !

Tout d’abord en Régional Bourgogne Franche Comté de niveau 3 :

Ont accédé aux podiums, Margot Desserme en benjamine minime, Zya Millan en cadette junior sénior, et le duo Bigault /Souillot terminent 1er tout comme l’ensemble benjamines minimes niveau 4.

En Interrégional Bourgogne Franche Comté Auvergne Rhône Alpes :

Se sont distinguées Mia Galland 3ème, Léonie Putigny 2ème, Oxane Garcia 3ème,

Lina Cognard 1ère, Jade Brondeault 2ème, Julia Nix 1ère,

le duo Gardette/Large 1er,

le duo Bourgeon/ Malatier 2ème dans leur catégorie respective.

Au départemental toutes catégories pluie de podiums également :

Poussines 2 cerceau : 1ère Melek Jamini, 2ème Lola Chaland

Poussines 1 ruban : 1ère Elyssa Elmi, 2ème Ayem Berkane

1ère marche du podium pour l’ensemble poussines massues

Benjamine minime niv 4 ballon : 1ère Lisa Sargsyan

Benjamine minime niv 3 ballon : 1ère Margot Desserme 2ème Ivy Navarro

Benjamine minime niv 2 : 1ère Maëva Bert

Cadette junior sénior niv 3 : 1ère Zya Millan

Cadette junior sénior niv 2 : 1ère Léonie Putigny

Cadette junior sénior niv 1 : 1ère Lina Cognard 2ème Jade Brondeault

Cadette junior sénior nationale : 1ère Julia Nix

Duo benjamine minime niv 3 : 1er Bouvier / Orblin

Duo benjamine minime niv 2 : 1er Gardette /Large

Duo cadette junior sénior niv 2 : 1er Bourgeon/Malatier

Pour les filles de l’Eveil Chalon, place maintenant aux Championnats Nationaux dont le premier se déroulera à Lardy en région parisienne les 30 et 31 mai prochain. L’éventail de la concurrence sera beaucoup plus large et l’enjeu passionnant. L’Eveil présentera lors de cette compétition, 24 gymnastes de niveau 2 dans différentes catégories d’âge, 3 coachs et 5 juges seront à pied d’œuvre.

Nul doute qu’elles porteront à nouveau, le plus haut possible, les couleurs chalonnaises.

J.P.B