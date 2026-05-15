Chalon sur Saône
Lors de trois compétitions, les gymnastes chalonnaises de l’Eveil Gymnastique Rythmique ont porté haut les couleurs chalonnaises
Par J.P.B
Publié le 15 Mai 2026 à 09h23
Le clin d’œil info-chalon.com
Les gymnastes GR de l’EVEIL ont enchaîné dernièrement 3 compétitions à Charnay les Mâcon et ont aligné de nombreux podiums !
Tout d’abord en Régional Bourgogne Franche Comté de niveau 3 :
Ont accédé aux podiums, Margot Desserme en benjamine minime, Zya Millan en cadette junior sénior, et le duo Bigault /Souillot terminent 1er tout comme l’ensemble benjamines minimes niveau 4.
En Interrégional Bourgogne Franche Comté Auvergne Rhône Alpes :
Se sont distinguées Mia Galland 3ème, Léonie Putigny 2ème, Oxane Garcia 3ème,
Lina Cognard 1ère, Jade Brondeault 2ème, Julia Nix 1ère,
le duo Gardette/Large 1er,
le duo Bourgeon/ Malatier 2ème dans leur catégorie respective.
Au départemental toutes catégories pluie de podiums également :
Poussines 2 cerceau : 1ère Melek Jamini, 2ème Lola Chaland
Poussines 1 ruban : 1ère Elyssa Elmi, 2ème Ayem Berkane
1ère marche du podium pour l’ensemble poussines massues
Benjamine minime niv 4 ballon : 1ère Lisa Sargsyan
Benjamine minime niv 3 ballon : 1ère Margot Desserme 2ème Ivy Navarro
Benjamine minime niv 2 : 1ère Maëva Bert
Cadette junior sénior niv 3 : 1ère Zya Millan
Cadette junior sénior niv 2 : 1ère Léonie Putigny
Cadette junior sénior niv 1 : 1ère Lina Cognard 2ème Jade Brondeault
Cadette junior sénior nationale : 1ère Julia Nix
Duo benjamine minime niv 3 : 1er Bouvier / Orblin
Duo benjamine minime niv 2 : 1er Gardette /Large
Duo cadette junior sénior niv 2 : 1er Bourgeon/Malatier
Pour les filles de l’Eveil Chalon, place maintenant aux Championnats Nationaux dont le premier se déroulera à Lardy en région parisienne les 30 et 31 mai prochain. L’éventail de la concurrence sera beaucoup plus large et l’enjeu passionnant. L’Eveil présentera lors de cette compétition, 24 gymnastes de niveau 2 dans différentes catégories d’âge, 3 coachs et 5 juges seront à pied d’œuvre.
Nul doute qu’elles porteront à nouveau, le plus haut possible, les couleurs chalonnaises.
J.P.B
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