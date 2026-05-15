Un nouveau dinosaure géant, le nagatitan, identifié en Thaïlande

Pas moins de 27 mètres de haut et 27 tonnes sur la balance : c'est le spécimen le plus massif jamais découvert dans la région. Des scientifiques ont identifié un nouveau dinosaure gigantesque, le nagatitan, plus grand qu'un diplodocus, à partir de restes découverts il y a plusieurs années en Thaïlande, selon une étude publiée dans la revue Scientific Reports(Nouvelle fenêtre) jeudi 14 mai.