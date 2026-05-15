Les Chouettes du Cœur poursuivent l’essaimage de leur médiation animale avec les rapaces à travers la France

Pionnière de la médiation animale avec les oiseaux de proie, l’association Les Chouettes du Cœur poursuit le développement de son savoir-faire partout en France. Après le Cher, le Forez et le Jura, c’est désormais dans l’Aisne, à la Volerie « Les Aigles de Château-Thierry », qu’un nouveau partenariat est en réflexion.

Depuis plusieurs années, Les Chouettes du Cœur développe une approche originale et profondément humaine de la médiation animale à travers le contact avec les rapaces. Une méthode qui séduit de plus en plus d’établissements médico-sociaux, thérapeutiques ou éducatifs grâce à ses effets apaisants sur l’anxiété, la stimulation de la motricité et la création de lien émotionnel. Aujourd’hui, l’association franchit une nouvelle étape en poursuivant son essaimage à travers la France « en ciblant les voleries », afin de transmettre ce savoir-faire à des structures partageant les mêmes valeurs éthiques et humaines.

Après plusieurs régions, cap sur l’Aisne

Après des premiers échanges menés dans le Cher, le Forez et le Jura, c’est désormais dans l’Aisne que l’association poursuit son développement. En fin de semaine dernière, deux bénévoles des Chouettes du Cœur ont rencontré les responsables de "Les Aigles" de Château-Thierry afin d’échanger autour d’un possible déploiement de cette médiation au sein de la structure. « L’accueil a une fois de plus été très privilégié », souligne l’association, qui insiste sur l’importance des rencontres humaines dans cette démarche de transmission.

Créer une véritable filière de médiation animale avec les rapaces

À travers ce programme d’essaimage, Les Chouettes du Cœur nourrit une ambition plus large : structurer une véritable filière de médiation animale avec les oiseaux de proie. L’objectif est double : permettre à davantage de personnes fragilisées de bénéficier de cette approche ; préserver une pratique éthique et respectueuse du bien-être animal.

Pour cela, l’association a déjà engagé un travail autour d’un label qualité destiné à encadrer cette médiation spécifique et à éviter toute dérive. « Les oiseaux de proie apporteront du bonheur à encore plus de personnes. »

Au-delà de la transmission d’une méthode, les bénévoles voient dans ce développement national une aventure profondément humaine. « Les oiseaux de proie apporteront ainsi du bonheur à plus de personnes, et ça c’est merveilleux », confie l’association.

Une conviction portée par l’expérience de terrain et par les nombreux retours des bénéficiaires, souvent touchés par la puissance émotionnelle du lien créé avec ces animaux fascinants.

À travers chaque nouvelle rencontre, Les Chouettes du Cœur espère désormais voir éclore, partout en France, de nouvelles initiatives inspirées de cette médiation pas comme les autres.