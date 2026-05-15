Football Club Chalon
FC CHALON – La fin de saison approche pour les Jaunes et Bleus !
Par Killian PRUVOST
Publié le 15 Mai 2026 à 11h56
Alors que la dernière danse de la N3 aura lieu ce samedi, la grande majorité des autres formations chalonnaises ne sera pas en vacances au terme de ce week-end. Découvrez le programme des Jaunes et Bleus.
N3 J26
FCC – ES Thaon
Samedi 18h – Stade Léo Lagrange (JPA)
Toujours dans le rôle du dauphin, les Jaunes et Bleus qui ont vu leurs rêves de montée s’envoler le week-end passé accueillent Thaon ce samedi pour clôturer une saison bien animée. Après un match aller prolifique qui s’était terminé sur le score de 3-3, les hommes de Kévin Garnier auront à cœur de finir la saison sur une bonne note à domicile.
R3 J21
AS Gevrey-Chambertin – FCC
Dimanche 15h – Stade Roger Barbier
Déplacement en Côte-d’Or attendu pour les hommes de Nicolas Jambon, à qui il ne manque qu’un petit point pour être sacré champion, et par conséquent valider sa place en R2 la saison prochaine. Au programme ce dimanche, un déplacement à Gevrey-Chambertin (7ème) à bien négocier, pour pourquoi pas accueillir l’AJA le week-end prochain déjà dans la peau du Champion.
D2 J22
FCC – IS Bresse Nord
Samedi 14h – Stade Léo Lagrange (JPB)
Ultime rendez-vous de la saison pour l’équipe C, avec une bataille pour la deuxième place toujours intéressante face à un concurrent direct : l’ISBN. Quoi de mieux pour finir la saison qu’un match à domicile avec de l’enjeu, face à un entraineur bien connu au sein du FCC !
U18R1 J20
ASPTT Dijon – FCC
Dimanche 11h – L’Astragale (Terrain 1998)
Après une série difficile, les joueurs de Baptiste Pouillat ont su réagir le week-end passé avec une belle victoire face à Jura Sud. Ce dimanche, c’est un sacré défi qui les attend avec un déplacement à Dijon pour y défier l’ASPTT (3ème). A eux de bien négocier ce rendez-vous pour pourquoi pas faire un gros coup en Côte-d’Or !
U16R1 J20
FCC – ASPTT Dijon
Dimanche 11h – Stade Léo Lagrange (JPB)
Retour à domicile pour les joueurs de Lucas Buatois ce dimanche, avec la réception de l’ASPTT Dijon (4ème) au programme. En cas de succès ce dimanche, tous les yeux chalonnais seraient rivés sur le FC Gueugnon, seule formation alors encore en course pour priver les Jaunes et Bleus du titre !
U15R1 – Repos
Les joueurs d’Alek Sali et d’Alexandre Gallienne étaient eux engagés sur la première phase (qualificative) du tournoi de Neuville. Les Chalonnais ont remporté ce tournoi qualificatif, et intègrent donc les phases de groupe du Tournoi International de Neuville, qui débutera le week-end prochain !
U14R2 J12
AS Beaune – FCC
Samedi 16h – Stade du Château
Leader du championnat, l’équipe de Lucas Fisson se déplace ce samedi chez la lanterne rouge avec la volonté de ramener trois points qui la rapprocherait grandement du titre ! Après s’être incliné ce jeudi en demi-finale de coupe régionale face à l’AJA (U14R1), les Jaunes et Bleus se concentrent désormais pleinement sur leur fin de saison en championnat.
Les plus jeunes :
U13R2 : Fontaine-lès-Dijon FC – FCC, Samedi 10h15
U13D1 : AS Chatenoy – FCC, Samedi 10h30
U12D1 (Lucas Buatois) : FCC – JS Crèches, Samedi 13h30
U12D1 (Jules Husson) : FCC – US Blanzy, Samedi 13h30
Ce week-end à rallonge pourrait donc être déterminant pour les différentes formations chalonnaises ! Prendre les points semble donc être une obligation pour la majorité des équipes jaunes et bleues, qui pourraient déjà atteindre les sommets de leur championnats respectifs.
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