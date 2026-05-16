Saône et Loire

Il ne faut pas être jugé à Chalon, alors il le sera à Dijon, parce que...

Par Florence SAINT-ARROMAN

Publié le 16 Mai 2026 à 15h44

Il ne faut pas être jugé à Chalon, alors il le sera à Dijon, parce que...

Tout avait commencé à Saint-Forgeot... Ce vendredi, le prévenu a refusé d’être extrait de sa cellule pour comparaître devant le tribunal ce vendredi 15 mai. On lui a proposé une visio, il l’a refusée également. Il dit n’être « pas, psychologiquement, en état de comparaître ».

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