Dimanche 17 mai, Chalon et le stade Léo Lagrange accueillent les Interclubs d’Athlétisme.

12 clubs d’athlétisme de la région et leur armada d’athlètes envahiront l’enceinte du Stade Léo Lagrange dès 9h00 pour une journée rythmée par un programme riche d’épreuves couvrant toutes les disciplines de l’athlétisme.

Les Interclubs constituent le temps fort de la saison sportive pour les clubs d’athlétisme de la région Bourgogne Franche Comté qui se donnent rendez-vous chaque année au mois de mai pour un grand moment de compétition à l’issue duquel les clubs jouent leur classement pour la saison prochaine.

Le Stade Léo Lagrange, régulièrement sélectionné pour l’organisation de cette journée, offre une infrastructure adaptée au bon déroulement de cette rencontre ouverte au public qui rassemble près de 1000 personnes, athlètes, entraîneurs, juges et supporters. Les bénévoles de l’ECA jouent leur partition en coulisse avec expérience et maîtrise pour faire de cet événement un succès.

Une compétition qui rassemble toutes les disciplines de l’athlétisme

Chaque club doit réaliser 76 performances, répartis sur 18 épreuves individuelles entre courses, marche, sauts et lancers avec 2 hommes et 2 femmes sur chacune de ses disciplines. S'ajoute à cela, 2 épreuves collectives pour finir la journée, les relais 4x100m et 4x400m, le moment fort de la compétition. Cette journée condense un large l’éventail des disciplines de l’athlétisme, le sport olympique par excellence ! Moment très attendu par les athlètes, les Interclubs sont l’occasion d’afficher haut et fort les couleurs de son club dans un esprit d’équipe et de camaraderie qui donnent à voir un beau spectacle où la jeunesse est largement représentée.

Toute l’année les clubs se préparent pour cet évènement incontournable et seuls les meilleurs athlètes dans leur catégorie sont sélectionnés pour représenter le club sur cette journée de compétition où le niveau très relevé nécessite de constituer en amont la meilleure équipe pour viser le meilleur classement final.

Concentration et recherche du geste parfait pour les lancers, rebond et fluidité pour les sauts, vitesse et explosivité pour les courses de sprint et relais, ou endurance et tactique pour les courses de demi-fond et de marche athlétique. Chaque discipline fait appel à des qualités athlétiques différentes mais tous les compétiteurs sont animés par le même objectif : afficher sa meilleure performance pour permettre à son club de terminer sur la première marche du podium

Alexandre THENOZ, coach d’athlétisme à l’ECA

Pour sa première saison à l’ECA, Alexandre THENOZ, coach d’athlétisme, aborde les Interclubs dans un état d’esprit positif et confiant.

« En rejoignant l’ECA en septembre 2025, j’ai découvert des athlètes prometteurs, volontaires et travailleurs, qui savent s'entraîner dans une belle ambiance. Et justement, les interclubs, c'est le rendez-vous pour s'exprimer, c'est une vraie « fête de l'athlétisme » qui mêle à la fois performance, dépassement de soi, plaisir, le tout dans un ambiance incroyable. Pour le club l'objectif est clair : finir à la plus haute place de Bourgogne Franche Comté dans notre division, la N2A. Division, avec un niveau plutôt homogène cette année et où nous serons sans nul doute au coude à coude avec d'autres clubs de cette division.

L'équipe devra arriver le plus en forme possible pour espérer de beaux résultats. Notre équipe s'appuie avant tout sur une belle homogénéité, avec bien évidemment, des éléments forts qui doivent porter la dynamique de l'équipe : L'expérimentée Emilie JAMBON sera un gros atout à la longueur et sur le 200m. Lucille JAMBON, devra faire parler sa science du tour de piste pour réaliser le chrono espéré. Notre jeunesse n'est pas en reste, puisque la cadette Eléonore ROUFFIANGE, aura deux beauxconcours à réaliser au saut en hauteur et au lancer du disque. Du côté des garçons, Thiani CAPDEVILA, en pleine progression cette année, sera aligné sur le 200m et le triple saut. Vivian VASSE sur le 3000m et Benjamin LEPOUTRE sur le 3000m steeple, tous les deux en pleine forme joueront les têtes d'affiche dans leurs courses respectives.

Les cadets Tom CURTELIN et Mehdi MEJNAOUI, alignés sur le 1500m pour le premier et sur le 3000m pour le deuxième, récent médaillés de bronze aux championnats de France de cross par équipe cet hiver auront les capacités et l'envie de briller sur la piste ! Nos relais 4x100m et 4x400m seront également de gros atouts pour le club et particulièrement pour les relais 4x400m hommes et femmes qui ont fait des très bons chronos lors du 1er tour. Cette compétition saura confirmer la bonne forme de toute l'équipe et la très bonne ambiance qui règne au sein du club ! »

• Les épreuves :

14 épreuves de courses : 3000m marche (femmes), 5000m marche (hommes), 400m haies,

400m, 800m, 200m, 1500m, 100m haies, 110m haies, 100m, 2000m Steeple (femmes), 3000m

Steeple (hommes), 3000m, relais 4x100m, relais 4x400m

4 épreuves de sauts : saut en hauteur, saut en longueur, triple saut, perche

4 épreuves de lancers : lancers de poids, disque, marteau, javelot

• Les clubs présents :

Niveau N2A : ECA - AC CHENOVE - ASPTT DIJON - DUC 2 - DOLE AC - LONS ATHLE

Niveau N2B : EA LE CREUSOT - ABS MONTCEAU - ATHLE 21 - ASPTT BESANCON - ENTENTE JURA CA - GA HAUTE SAÔNE

• Programme détaillé