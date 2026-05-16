Chalon sur Saône
Clap de fin pour Artisans du monde à Chalon... après 29 ans
Publié le 16 Mai 2026 à 16h31
Après 29 ans à promouvoir le commerce équitable, en soutien aux petits producteurs éthiques de France et d’ailleurs, nous arrivons au terme de cette aventure en notre boutique de Chalon sur Saône. Nous sommes fiers du travail accompli tant en magasin que lors des ventes extérieures et de nos interventions en milieu scolaire, et reconnaissants des belles rencontres que cela a permis, des liens tissés et de tout ce que nous avons partagé avec vous.
Notre boutique reste encore ouverte jusqu’à la fin du mois, au 14 rue des Poulets à Chalon-sur-Saône.
Amicalement
L'équipe d'AdM Chalon
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