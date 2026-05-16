Citroën ë-C3 You, l'électrique à moins de 13 000 €

Cette version 100 % électrique mise sur un usage quotidien plutôt que sur les longs trajets, avec 213 kilomètres d'autonomie WLTP en cycle mixte, jusqu'à 304 kilomètres en ville, et un moteur de 113 chevaux. La recharge rapide plafonne à 30 kW en option, quand la ë-C3 autonomie confort conserve une puissance de charge plus élevée et 324 kilomètres WLTP. Avec 4,01 mètres de long, cinq vraies places et jusqu'à 400 litres de coffre, la citadine française joue la carte du bon sens : moins d'autonomie, mais un prix qui commence à rendre l'électrique vraiment comparable à une petite thermique.