Société
Citroën ë-C3 You, l'électrique à moins de 13 000 €
Publié le 16 Mai 2026 à 19h29
Citroën provoque un petit séisme sur le marché des véhicules électriques. Depuis le 1er mai dernier, la ë-C3 You autonomie urbaine est proposée à partir de 12 990 €, remise et prime CEE déduites.
Cette version 100 % électrique mise sur un usage quotidien plutôt que sur les longs trajets, avec 213 kilomètres d'autonomie WLTP en cycle mixte, jusqu'à 304 kilomètres en ville, et un moteur de 113 chevaux. La recharge rapide plafonne à 30 kW en option, quand la ë-C3 autonomie confort conserve une puissance de charge plus élevée et 324 kilomètres WLTP. Avec 4,01 mètres de long, cinq vraies places et jusqu'à 400 litres de coffre, la citadine française joue la carte du bon sens : moins d'autonomie, mais un prix qui commence à rendre l'électrique vraiment comparable à une petite thermique.
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