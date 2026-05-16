Préparez la crème solaire ! L'été arrive avant l'heure en Saône et Loire

Un changement radical va s'opérer au fil de la semaine. Et sortez lunette de soleil et écran solaire !

C'est parti ! Après des averses des giboulées, coups de vent et autres averses orageuses, la Saône et Loire va connaître un changement radical de temps. Si.. si ... malgré les apparences, au moment d'écrire ces quelques lignes, la Saône et Loire va connaître une vague de chaleur précoce pour la saison.

Si des averses orageuses sont encore annoncées pour le début de semaine, à compter de jeudi et pour le week-end de la Pentecôte, une offensive estivale marquée entre en scène, avec des maximales qui pourraient vite toucher la barre des 30°c. C'est dire l'amplitude thermique en l'espace de quelques jours !

Un changement de temps pour au moins une bonne dizaine de jours selon les premières prévisions, avant sans doute un retour d'averses orageuses.