Saône et Loire
Préparez la crème solaire ! L'été arrive avant l'heure en Saône et Loire
Par Laurent GUILLAUMÉ
Publié le 16 Mai 2026 à 19h48
Un changement radical va s'opérer au fil de la semaine. Et sortez lunette de soleil et écran solaire !
C'est parti ! Après des averses des giboulées, coups de vent et autres averses orageuses, la Saône et Loire va connaître un changement radical de temps. Si.. si ... malgré les apparences, au moment d'écrire ces quelques lignes, la Saône et Loire va connaître une vague de chaleur précoce pour la saison.
Si des averses orageuses sont encore annoncées pour le début de semaine, à compter de jeudi et pour le week-end de la Pentecôte, une offensive estivale marquée entre en scène, avec des maximales qui pourraient vite toucher la barre des 30°c. C'est dire l'amplitude thermique en l'espace de quelques jours !
Un changement de temps pour au moins une bonne dizaine de jours selon les premières prévisions, avant sans doute un retour d'averses orageuses.
-
Maternité de Chalon - Info-chalon.com ne diffusera plus les naissances...
-
Carnet blanc : Geoffrey Baudrand et Anne-Élyse Gauthier se sont dit oui
-
Le Centre hospitalier William Morey développe une nouvelle activité : la fermeture de Foramen Ovale Perméable (FOP)
-
Le Rafale Solo Display s'est fait entendre ce vendredi à Chalon
-
Le CH William Morey de Chalon invente un dispositif original pour accompagner les soignants qui ne peuvent plus exercer leur métier dans les mêmes conditions
-
De Champforgeuil à Mercurey, l'esprit de Luis toujours présent
-
Cimetière Nord - Le coup de gueule d'un fidèle d'info-chalon.com
-
Bienvenue au Tabac-Presse du Colisée à Chalon !
-
"Merci au "généreux" inconnu qui a libéré mon vélo électrique de ses chaînes"
-
Papa d'une fille atteinte de leucémie, il adresse une lettre ouverte au député de Saône et Loire, Aurélien Dutremble
-
Si on pouvait éviter de perdre une cheville en venant à l'hôpital de Chalon
-
Rendez-vous réussi pour ce 5e Rassemblement de véhicules anciens.
-
Le coup de cœur d'Info Chalon - Ines 9 ans : de nombreux palmarès à son actif pour cette passionnée par les expositions canines et présentations de Staffordshires Bull Terrier.
-
Lyhanna : Rassemblement le 8 juin à 19h devant le Palais de Justice de Chalon sur Saône
-
Tour du Doyenné - "Ce sera l'un des massifs fleuris les plus vus au monde"
-
Bénévole à la SPA, Margot franchit le pas et adopte un chat du refuge
-
Mercato : Salvatore BARLETTA rejoint l’équipe d’Info-chalon.com
-
En images - Les conscrits de Mercurey ont répondu présents ce samedi
-
Connaissez-vous VitalRest, le restaurant d'entreprise situé à l'hôtel des impôts de Chalon ?
-
Agression homophobe : « Vous aurez à savoir où vous placez votre virilité et, surtout, votre humanité »
-
TRIBUNAL DE CHALON - Dénoncé pour une infraction et arrêté pour une autre
-
Désormais, Miramira fait rayonner l'élégance espagnole à Chalon-sur-Saône