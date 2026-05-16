Fabrice Vincent, maitre-joueur de l’ABCR, qualifié pour les championnats de France de boules lyonnaises.

Les sportifs châtenoyens n’arrêtent pas de nous surprendre, après le Tir sportif, le Yoseikan Budo, ..., c’est l’Amicale Boules avec la qualification au championnat de France d’un joueur de boules lyonnaises.

"L’Amicale Boules de Châtenoy le Royal" fait exception dans le milieu des boules avec, en son sein, deux entités la Pétanque et la Boule lyonnaise, ce qui est plutôt rare mais c’est une position historique à Châtenoy grâce à Pierre Petitjean fondateur de l’Amicale Boules pétanque en 1972 et qui créa en 1976 la section Boule lyonnaise (lui-même joueur de lyonnaise).

En septembre 2026, l’Amicale fêtera les 50 ans de la section boules lyonnaises qui compte 26 licenciés répartis en 2 niveaux, soit 4 joueurs en M3 et 21 en M4.

Lors des championnats, Fabrice Vincent, maitre-joueur de Châtenoy le Royal, s’est qualifié pour le championnat de France Simple qui se déroulera à Dardilly (69) les 29 et 30 août 2026.

Fabrice Vincent a commencé à jouer à la lyonnaise à l’âge de 14 ans et fait son premier concours à la Fraternelle par hasard pour remplacer Christophe Emond. Depuis, Fabrice Vincent n’a jamais cessé de jouer et cumule 40 ans de club de boule lyonnaise. Il avait été sollicité par Pierre Petitjean pour entrer au club de Châtenoy et depuis il est resté à l’ABCR, fidèle au club.

« Je suis toujours au club de Châtenoy, l’ambiance me plait, c’est très convivial. Pour ce qui est du championnat de France, je me suis qualifié plusieurs années sans toutefois pouvoir concrétiser, cette fois je suis qualifié en M4. Je garde de très bons souvenirs d’autres joueurs Denis Martin, Pierre Petitjean bien sûr, Auguste De Conto..., ils ont tous beaucoup compté pour moi... » nous a confié Fabrice Vincent.

Afin d’être en forme et pour bien préparer ce championnat de France, Fabrice Vincent s’entraine au minimum 2 fois par semaine.

Aujourd'hui, Daniel Rebillard (à Droite sur la photo) est le président de l'ABCR et Daniel Veau (à Gauche sur la photo) est le responsable de la section Boule Lyonnaise en compagnis de Fabrice Vincent.

L’Amicale Boules Châtenoy le Royal annonce que le challenge Pierre Petitjean et André Humbert se déroulera le 12 juillet sur le boulodrome de l’espace Berlioz.

C.Cléaux

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