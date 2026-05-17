Fontaines
Lycée Agricole de Fontaines - Les étudiants-apprentis en BTS ACS’Agri et ME organisent une journée professionnelle mercredi 20 mai, de 9h à 16h.
Par Christian CLEAUX
Publié le 17 Mai 2026 à 00h34
Les étudiants en BTS du CFA Agricole de Saône-et-Loire, site de Fontaines, vous donnent rendez-vous pour une journée dédiée à un enjeu clé de l’agriculture de demain : la gestion durable des sols.
Au programme : plus de 15 thématiques explorées par les étudiants, autour de sujets actuels tels que la méthanisation, la gestion des effluents ou encore les cultures intermédiaires. Ces pratiques s’inscrivent pleinement dans une agriculture durable, visant à préserver la fertilité des sols tout en valorisant les ressources organiques et énergétiques.
Trois conférences viendront rythmer la journée :
Les cultures intermédiaires, par Bertrand Pauffard, conseiller indépendant en agronomie.
L’agropastoralisme, le pâturage des intercultures et les couverts végétaux, par Laurent Solas, technicien à la Chambre régionale d’agriculture de Bourgogne-Franche-Comté.
Les milieux humides, par Boris Pageaux, directeur du développement durable au Grand Chalon.
Une occasion de découvrir des approches concrètes et innovantes, favorisant une agriculture plus respectueuse des sols, de l’environnement et des ressources.
Professionnels, étudiants et acteurs du monde agricole : venez échanger, apprendre et partager autour de ces enjeux essentiels !
Mercredi 20 mai de 9h00 à 16h00
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