Chalon sur Saône
Le tir sportif s'est invité sur la Place du Théâtre
Par Karim BOUAKLINE-VENEGAS AL GHARNATI
Publié le 17 Mai 2026 à 08h30
En parallèle du jeu «Un tourbillon de cadeaux», le public a pu découvrir le tir sportif grâce à une initiation proposée sur la Place du Théâtre. Plus de détails avec Info Chalon.
En marge de l'opération «Un tourbillon de cadeaux», organisée samedi 16 mai 2026 Place du Théâtre à Chalon-sur-Saône, les passants pouvaient également découvrir une discipline parfois méconnue : le tir sportif.
La Société de Tir et d'Éducation Physique, avec le concours de la Fédération française de Tir, proposait en effet une initiation accessible au grand public tout au long de l'après-midi. Curieux, familles et amateurs de sensations nouvelles ont ainsi pu s'essayer au tir dans une ambiance conviviale et sécurisée.
Encadrés par des bénévoles et licenciés du club chalonnais, les participants ont découvert les bases de cette discipline qui demande concentration, maîtrise de soi et précision. Une occasion pour l'association chalonnaise de faire connaître un sport souvent réduit à quelques clichés, alors qu'il regroupe en réalité douze disciplines différentes.
Carabine, pistolet, tir de vitesse ou encore tir de loisir : le tir sportif se pratique à tous les âges et met autant l'accent sur le mental que sur la technique. À travers cette animation, la Société de Tir et d'Éducation Physique souhaitait avant tout montrer que le tir est un véritable sport, accessible et encadré.
Installé au cœur de l'animation commerciale de la Place du Théâtre, le stand a suscité de nombreux échanges avec le public, certains découvrant pour la première fois l'univers du tir sportif. Une initiative appréciée qui a permis d'ajouter une dimension sportive et pédagogique à cette journée festive dédiée au commerce de centre-ville.
Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati
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