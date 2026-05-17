Chalon sur Saône

Chalon, balcon sur le toit de l'Europe

Par L.G

Publié le 17 Mai 2026 à 10h09

Chalon, balcon sur le toit de l'Europe

Le clin d'oeil d'un fidèle d'info-chalon.com

Ce dimanche matin, le lever du jour était de toute beauté à Chalon. Depuis la Place du Collège à Chalon, Adrien a souhaité nous adresser ce joli cliché, pris aux premières lueurs de l'aube, avec une vue unique sur le toit de l'Europe. Vous aussi vous souhaitez nous adresser une photo du jour ? [email protected] 